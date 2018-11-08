В Калифорнии сообщили о "многочисленных жертвах" после стрельбы в баре
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Калифорнийские правоохранители сообщили о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы, которая произошла в среду вечером в баре города Таузанд-Окс, штат Калифорния, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Среди раненых в результате стрельбы в баре, расположенном примерно в 65 км от Лос-Анджелеса, - сотрудник полиции.
По словам правоохранителей, несколько сотен человек были внутри заведения во время инцидента.
Департамент шерифа уезда округа Вентура Гарро Куриджян сообщил, что один из его заместителей получил ранения, когда вместе с другими офицерами прибыл на место происшествия и "пытался нейтрализовать угрозу".
Как сообщал УНН, по словам правоохранителей, ночью в баре Borderline Bar&Grill прозвучало не менее 30 выстрелов.