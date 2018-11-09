В центре Мельбурна неизвестный с ножом напал на людей, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Неизвестный с ножом напал на людей в центре юго-восточного австралийского города Мельбурн. В результате нападения один человек погиб, еще двое получили ранения. Полиция заявляет, что из-за инцидента также загорелся автомобиль, передает УНН со ссылкой на DW.
Полиция австралийского штата Виктория сообщила в пятницу, что раненого мужчину в критическом состоянии задержали после "инцидента" в главном городе штата Мельбурне.
Правоохранители заявили, что один человек погиб, а двое получили ранения и были доставлены в больницу. По информации полицейских, они сначала были вызваны из-за сообщения о пожаре в автомобиле.
Представитель полиции заявил, что пока нет никакой информации о связях нападавшего с террористическими группировками, но полиция сохраняет "объективность".
Как сообщал УНН, накануне в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, в результате стрельбы в баре погибли 13 человек - 12 жертв и нападавший.