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В Австралії заарештували трьох підозрюваних у підготовці теракту в Мельбурні

В Австралії заарештували трьох підозрюваних у підготовці теракту в Мельбурні

Київ • УНН

 • 8816 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліція Австралії заарештувала трьох чоловіків за підозрою в підготовці терористичного акту в Мельбурні. Про це повідомляє УНН із посиланням на телерадіокорпорацію ABC.

Підозрювані — чоловіки у віці від 21 до 30 років, які проживали у північних передмістях міста, були заарештовані під час контртерористичних рейдів, проведених федеральною поліцією Австралії спільно з поліцейським управлінням штату Вікторія. “Ми вважаємо, що троє заарештованих були залучені до підготовки та планування терористичного акту в Мельбурні”, — йдеться в заяві представників поліції штату.

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За їхніми даними, хоча в даний момент безпосередньої загрози тероризму в місті немає, контреррорістіческая операція в Мельбурні триває, як і слідство у справі.

Як раніше інформував УНН, 9 листопада в Мельбурні відбувся теракт. Автомобіль врізався в будівлю торгового центру в діловому кварталі міста і загорівся. Після прибуття поліції на правоохоронців накинувся чоловік із ножем, вигукували “Аллах Акбар”.

Під час нападу постраждали троє перехожих, один з яких — 74-річний чоловік — пізніше помер. Двоє інших — чоловіки у віці 26 і 58 років — перебувають у лікарні з травмами, що не представляють загрози для життя. Зловмисник отримав вогнепальне поранення і помер у лікарні.

Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад. Пізніше поліція Австралії підтвердила, що нападник Хасан Халіф Шир Алі мав зв’язки з ІД. 30-річний чоловік сомалійського походження прибув до Австралії зі своєю сім’єю в 1980-х роках. Він уже потрапляв у поле зору поліції через зв’язки членів його сім’ї із терористичними організаціями.

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