В Австралії після теракту в Мельбурні з'явиться антитерористичний підрозділ

"Наша антитерористична служба буде створена за прикладом британських підрозділів і наділена дуже широкими повноваженнями, щоб діяти на випередження, відстежувати людей зі списків терористів і контролювати їх. Також як і в Англії, офіцери служби будуть займатися тільки боротьбою з тероризмом, щоб мати можливість реагувати на такі загрози максимально швидко, за дві хвилини ", - наводить у понеділок слова міністра телеканал SBS.

Даттон також зазначив, що ані поліції, ані іншим організаціям не вдасться повністю ліквідувати загрозу тероризму без допомоги та участі всього суспільства. "Дуже важливо, щоб ніхто не залишався байдужим до такого роду загроз. Звичайно, в першу чергу це стосується релігійних лідерів, членів різних громад та громадських організацій, які обов'язково повинні повідомляти, якщо хтось у їх середовищі налаштований радикально і може становити небезпеку" , - сказав глава австралійського МВС. Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон закликав ісламських лідерів країни посилити контроль над розвитком радикальних та екстремістських навчань у своїх громадах.

Як раніше інформував УНН, у п'ятницю в Мельбурні відбувся теракт. Автомобіль врізався в будівлю торгового центру в діловому кварталі міста і загорівся. Після прибуття поліції на правоохоронців накинувся чоловік із ножем, вигукували "Аллах Акбар".

Під час нападу постраждали троє перехожих, один з яких - 74-річний чоловік - пізніше помер. Двоє інших - чоловіки у віці 26 і 58 років - перебувають у лікарні з травмами, що не представляють загрози для життя. Зловмисник отримав вогнепальне поранення і помер у лікарні.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад. Пізніше поліція Австралії підтвердила, що нападник Хасан Халіф Шир Алі мав зв'язки з ІД. 30-річний чоловік сомалійського походження прибув до Австралії зі своєю сім'єю в 1980-х роках. Він уже потрапляв у поле зору поліції через зв'язки членів його сім'ї із терористичними організаціями.