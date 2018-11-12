В Австралии после теракта в Мельбурне появится антитеррористическое подразделение

“Наша антитеррористическая служба будет создана по примеру британских подразделений и наделена весьма широкими полномочиями, чтобы действовать на опережение, отслеживать людей из списков террористов и контролировать их. Также как и в Англии, офицеры службы будут заниматься только борьбой с терроризмом, чтобы иметь возможность реагировать на такие угрозы максимально быстро, за две минуты”, — приводит в понедельник слова министра телеканал SBS.

Даттон также отметил, что ни полиции, ни другим организациям не удастся полностью ликвидировать угрозу терроризма без помощи и участия всего общества. “Очень важно, чтобы никто не оставался равнодушным к такого рода угрозам. Конечно, в первую очередь это касается религиозных лидеров, членов различных общин и общественных организаций, которые обязательно должны сообщать, если кто-то в их среде настроен радикально и может представлять опасность”, — сказал глава австралийского МВД. Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал исламских лидеров страны усилить контроль над развитием радикальных и экстремистских учений в своих общинах.

Как ранее информировал УНН, в пятницу в Мельбурне произошел теракт. Автомобиль врезался в здание торгового центра в деловом квартале города и загорелся. После прибытия полиции на правоохранителей набросился мужчина с ножом, выкрикивали “Аллах Акбар”.

Во время нападения пострадали трое прохожих, один из которых — 74-летний мужчина — позже скончался. Двое других — мужчины в возрасте 26 и 58 лет — находятся в больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение. Позже полиция Австралии подтвердила, что нападающий Хасан Халиф Шир Али имел связи с ИД. 30-летний мужчина сомалийского происхождения прибыл в Австралию со своей семьей в 1980-х годах. Он уже попадал в поле зрения полиции за связи членов его семьи с террористическими организациями.