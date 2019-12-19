В Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней. Об этом в четверг сообщила премьер-министр региона Глэдис Береджиклян во время брифинга для в Сиднее, передает УНН.
По словам премьера, хотя пока уровень пожарной опасности не считается катастрофическим, но ситуация достаточно серьезная, чтобы объявить чрезвычайное положение на следующие семь дней. Это заявление главы региона означает, что в течение следующей недели часть полномочий власти штата будет передана комиссару региональной пожарной службы (NSWRFS) Шейну Фитцсиммонсу, который получит право объявить срочную эвакуацию людей и имущества, закрывать любые дороги и магистрали на территории штата и отключать основные коммуникации и коммунальные услуги.
На данный момент на территории региона зафиксировано 96 лесных пожаров, 53 из которых остаются нелокализованными.
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“Чрезвычайная пожарная опасность объявлена для Сиднея, Иллаварра, Шолхейвен и ряда южных районов”, — говорится в сообщении NSWRFS. По словам Фитцсиммонса, сильный ветер вместе с жаркой и сухой погодой, установившейся на всей территории штата, существенно усложняет борьбу с огнем.
Сложной остается пожарная обстановка и на северо-востоке континента, где накануне была объявлена эвакуация для города Саншайн-Кост, расположенного на 100 км к северу от Брисбена. Также из-за лесных пожаров были выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации для городов Перегиан-Спрингс, Вейби и Вейби Даунс.
Напомним, из-за торнадо в США погибли по меньшей мере три человека.