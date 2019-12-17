Через торнадо у США загинуло щонайменше троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На півдні США сталося потужне торнадо, що пошкодило будинки та дерева і забрало життя щонайменше трьох людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.
"Три людини загинуло, ще десяток отримали поранення через шторм, що переріс у потужне торнадо, яке пошкодило будівлі, зламало дерева та залишило руйнування на півдні США у понеділок", - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що одна людина загинула, коли торнадо знищило будинок в штаті Луїзіана. Ще двоє людей загинули в штаті Алабама.
"Слідчий округу Лоуренс Скотт Норвуд в Алабамі заявив, що двоє загиблих були чоловіком і дружиною. Влада заявила, що серед постраждалих є 7-річна дитина, яку доставили до лікарні в Бірмінгемі. Влада поки не оприлюднює імена жертв", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що шторм викликав потужні торнадо та смерчі. В деяких містах відкрили спеціальні притулки для постраждалих.
Повідомляється, що з церковної школи в Олександрії, що в штаті Луїзіана, зірвало дах, тому учнів перевезли до церкви. Учнів зі шкіл в штатах Алабама, Міссісіпі та Луїзіана відпустили з навчання, а пообідні заходи скасували.
Окрім того вказано, що шторм пошкодив лінію електропередач, а кілька доріг були перекриті. Вітер дме зі швидкістю 115 км на годину.
Нагадаємо, у Австралії пройшло вогняне торнадо та зруйновано понад 150 будинків: запроваджено режим НС через лісові пожежі.