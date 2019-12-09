Вогняне торнадо та понад 150 зруйнованих будинків: штат в Австралії ввів режим НС через лісові пожежі

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Найбільш густонаселений австралійський штат Новий Південний Уельс оголосив надзвичайний стан в понеділок через безпрецедентну небезпеку лісових пожеж. Це сталось на тлі закликів в Австралії щодо вживання додаткових заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Про це пише видання AP, передає УНН.