Вогняне торнадо та понад 150 зруйнованих будинків: штат в Австралії ввів режим НС через лісові пожежі

Міністр надзвичайних ситуацій штату Девід Елліотт сказав, що жителі зіткнулися з тим, що “може бути найнебезпечнішим тижнем пожеж в історії цієї країни”.

“Пожежі на північному сході штату забрали життя трьох людей, зруйнували понад 150 будинків і знищили понад 1 мільйон гектарів лісів і сільськогосподарських угідь з п’ятниці”, — йдеться у повідомленні.

“Лікарі та парамедики надали допомогу понад 100 постраждалим від пожеж, в тому числі 20 пожежним”, — сказав комісар швидкої допомоги Домінік Морган.

На північ від штату лісові пожежі зруйнували дев’ять будинків в понеділок в штаті Квінсленд, де якість повітря впала до найнижчої можливої ​​оцінки. Органи охорони здоров’я закликали жителів не виходити на вулицю.

Уряд штату оголосив, що понад 600 шкіл і технікумів будуть закриті у вівторок через пожежну небезпеку. Австралійські військовослужбовці підтримують 1500 пожежників, які боряться з 60 пожежами по всьому штату.

“Катастрофічні погодні умови означають, що все може змінитися дуже швидко”, — сказав прем’єр-міністр штату Гладіс Береджіклян журналістам в Сіднеї.

Зокрема, внаслідок пожеж в одному з регіонів штату було викликане щонайменше одне вогняне торнадо, що розповсюдилось по території поля.

’FIRE-NADO’: Aerial footage above southeastern Australia shows swirling flames as dry and windy conditions continue to fuel devastating wildfires across the region. https://t.co/yCthTrYfIU pic.twitter.com/8Hh8k12XAq

— ABC News (@ABC) December 9, 2019