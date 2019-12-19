В Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Режим надзвичайної ситуації оголошено на території штату новий Південний Уельс, адміністративним центром якого є Сідней. Про це в четвер повідомила прем’єр-міністр регіону Гледіс Береджіклян під час брифінгу для в Сіднеї, передає УНН.

За словами прем’єра, хоч поки рівень пожежної небезпеки не вважається катастрофічним, але ситуація досить серйозна, щоб оголосити надзвичайний стан на наступні сім днів. Ця заява глави регіону означає, що протягом наступного тижня частина повноважень влади штату буде передана комісару регіональної пожежної служби (NSWRFS) Шейну Фітцсіммонсу, який отримає право оголосити термінову евакуацію людей та майна, закривати будь-які дороги і магістралі на території штату і відключати основні комунікації та комунальні послуги.

На даний момент на території регіону зафіксовано 96 лісових пожеж, 53 з яких залишаються нелокалізованими.

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“Надзвичайна пожежна небезпека оголошена для Сіднея, Іллаварра, Шолхейвена і ряду південних районів”, — зазначено в повідомленні NSWRFS. За словами Фітцсіммонса, сильний вітер разом зі спекотною й сухою погодою, яка встановилася на всій території штату, істотно ускладнює боротьбу з вогнем.

Складною залишається пожежна обстановка і на північному сході континенту, де напередодні було оголошено евакуацію для міста Саншайн-Кост, розташованого на 100 км на північ від Брісбена. Також через лісові пожежі були випущені попередження про підготовку до евакуації для міст Перегіан-Спрінгс, Вейбі і Вейбі-Даунс.

Нагадаємо, через торнадо у США загинуло щонайменше троє людей.

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