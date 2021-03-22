В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений

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По ее словам, к полудню понедельника (3:00 по времени Киева) около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения в штате Новый Южный Уэльс. Наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори, где за последние шесть дней выпало почти 900 мм осадков. “15 тыс. человек были эвакуированы из города Порт-Маккуори, Таре и Кемпси, и еще 3 тыс. человек — из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери”, — сказала глава регионального правительства.

Детали

На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движение общественного транспорта, приостановлена работа паромных переправ. За последние 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.

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Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, что неблагоприятные погодные условия — сильные дожди и штормовой ветер, — по прогнозам метеорологов, продлятся до среды, четверга и власти штата “серьезно обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в регионе Иллаварра (прибрежный регион, расположенный к югу от Сиднея, с населением более 300 тыс. человек — ред.) и на южном побережье”.

Дополнение

По словам федерального министра по чрезвычайным ситуациям Дэвида Литтлепрауда, наводнения на востоке страны могут стать причиной эвакуации более 50 тыс. человек. “Мы надеемся, что нам не придется этого делать. Но потенциальный масштаб этой катастрофы таков, что число эвакуированных может вырасти до 54 тыс.”, — сказал он в интервью национальному радио.

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Как рассказали в региональной службе спасения, на северном и центральном побережье штата, а также в ряде пригородов Сиднея ожидаются отключения воды, электричества, газа и связи. “Мы выпустили распоряжение об эвакуации для еще 2 тыс. человек, но, вероятно, наводнение коснется больше районов и это число возрастет”, — сказала помощник комиссара Николь Хоган, добавив, что сообщений о пострадавших в результате наводнений не поступало.