В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49729 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69253 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109282 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144895 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195662 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193487 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279710 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327727 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157870 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143161 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 29385 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 28934 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 22850 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 19086 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 34190 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327727 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281035 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436156 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402058 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107419 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186532 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214690 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194607 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279710 просмотра
Актуальное
В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений

В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений

Киев  •  УНН

 • 22143 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Около 18 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на восточном побережье Австралии в понедельник из-за наводнений, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинге для журналистов, передает УНН.

Цитата

По ее словам, к полудню понедельника (3:00 по времени Киева) около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения в штате Новый Южный Уэльс. Наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори, где за последние шесть дней выпало почти 900 мм осадков. “15 тыс. человек были эвакуированы из города Порт-Маккуори, Таре и Кемпси, и еще 3 тыс. человек — из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери”, — сказала глава регионального правительства.

Детали

На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движение общественного транспорта, приостановлена работа паромных переправ. За последние 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв в трех графствах

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, что неблагоприятные погодные условия — сильные дожди и штормовой ветер, — по прогнозам метеорологов, продлятся до среды, четверга и власти штата “серьезно обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в регионе Иллаварра (прибрежный регион, расположенный к югу от Сиднея, с населением более 300 тыс. человек — ред.) и на южном побережье”.

Дополнение

По словам федерального министра по чрезвычайным ситуациям Дэвида Литтлепрауда, наводнения на востоке страны могут стать причиной эвакуации более 50 тыс. человек. “Мы надеемся, что нам не придется этого делать. Но потенциальный масштаб этой катастрофы таков, что число эвакуированных может вырасти до 54 тыс.”, — сказал он в интервью национальному радио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии девять человек пострадали в результате землетрясения

Как рассказали в региональной службе спасения, на северном и центральном побережье штата, а также в ряде пригородов Сиднея ожидаются отключения воды, электричества, газа и связи. “Мы выпустили распоряжение об эвакуации для еще 2 тыс. человек, но, вероятно, наводнение коснется больше районов и это число возрастет”, — сказала помощник комиссара Николь Хоган, добавив, что сообщений о пострадавших в результате наводнений не поступало.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы