В Японії дев'ять людей постраждали в результаті землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дев'ять людей постраждали в трьох префектурах Японії в результаті землетрусу, повідомляє телеканал NHK з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Що відомо
Станом на 11:00 21 березня (04:00 за часом Києва) число постраждалих в префектурі Міягі становить сім осіб. Ще двоє людей постраждали в префектурах Івате і Фукусіма.
Нагадаємо
20 березня поруч з префектурою Міягі стався землетрус магнітудою більше 7, поштовхи викликали цунамі. Висота хвиль склала один метр. Епіцентр землетрусу знаходився в 60 км від берега.
Поштовхи відчувалися в містах Кесонума, Томі, Куріхара, Ішіномакі, Сендай, а також в Осаці і Сенані.
Сильні поштовхи спричинили тимчасове відключення електроенергії в деяких районах та призвели до зупинки руху потягів.