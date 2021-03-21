В Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Девять человек пострадали в трех префектурах Японии в результате землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Что известно
По состоянию на 11:00 21 марта (4:00 по времени Киева) число пострадавших в префектуре Мияги составляет семь человек. Еще два человека пострадали в префектурах Иватэ и Фукусима.
Напомним
20 марта рядом с префектурой Мияги произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, толчки вызвали цунами. Высота волн составила один метр. Эпицентр землетрясения находился в 60 км от берега.
Толчки ощущались в городах Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Сендай, а также в Осаке и Сенан.
Сильные толчки вызвали временное отключение электроэнергии в некоторых районах и привели к остановке движения поездов.