Землетрус магнітудою 7,0 балів стався біля берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На півночі Японії стався землетрус магнітудою 7,0 балів. Він вразив райони, які постраждали від цього ж стихійного лиха у 2011 році. Про це пише УНН з посиланням на Latimes.
Деталі
Геологічна служба США визначила, що підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 54 км. Землетрус зафіксували о 18:10 за місцевим часом.
Внаслідок поштовху у префектурі Міягі сформувалося цунамі висотою близько 1 метра.
Сильні поштовхи спричинили тимчасове відключення електроенергії в деяких районах та призвели до зупинки руху потягів.
Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомляється.
Доповнення
11 березня 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9,0, один з найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1".
Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей все ще не можуть повернутися додому через десять років – більшість із них у префектурі Фукусіма, де райони біля зруйнованої станції, як і раніше, закриті через радіоактивне забруднення.