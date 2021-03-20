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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54187 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75197 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110613 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146119 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196196 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло у берегов Японии

Киев  •  УНН

 • 22019 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно поразило районы, которые пострадали от этого же стихийного бедствия в 2011 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Latimes.

Детали

Геологическая служба США определила, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 54 км. Землетрясение зафиксировали в 18:10 по местному времени.

Вследствие толчка в префектуре Мияги сформировалось цунами высотой около 1 метра.

Сильные толчки вызвали временное отключение электроэнергии в некоторых районах и привели к остановке движения поездов.

Сейчас о пострадавших или разрушениях не сообщается.

Дополнение

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, одно из сильнейших за всю историю наблюдений, вызвав мощное цунами, которое прокатилось далеко вглубь суши, разрушив города и их ключевую инфраструктуру и вызвав серьезную аварию на атомной электростанции "Фукусима-1".

Более 18 тыс. человек погибли и почти полмиллиона в регионе были вынуждены покинуть свои дома. Более 40 тыс. человек все еще не могут вернуться домой через десять лет - большинство из них в префектуре Фукусима, где районы возле разрушенной станции, как и раньше, закрыты из-за радиоактивного загрязнения.

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