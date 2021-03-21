Над Англією пролетів метеорит, що спричинив гучний вибух у трьох графствах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора в Англії близько 15:00 за місцевим часом пролетів метеорит. Він спричинив гучний вибух, який чули жителі трьох графств Англії: Девону, Дорсету та Сомерсету. Після того, як космічне тіло впало на землю, пролунали автосигналізації. Про це повідомляє The Sun, передає УНН.
Деталі:
У суботу над Англією пролетів метеорит, що спричинив гучний вибух, який чули у трьох графствах країни: Девоні, Дорсеті та Сомерсеті. Звуки, які пролунали після падіння космічного тіла дуже налякали місцевих жителів.
Таксист із Джерсі зняв на відео момент, коли метеорит потрапляє в Атмосферу і вже за лічені хвилини люди в соцмережах почали обговорювати гучний вибух, не розуміючи що його могло спричинити. Пізніше астроном Вілл Гейтер заявив, що ймовірно це болідний метеор.
Цитата:
“Сарай, в якому я був, загримів. Це було більше схоже на землетрус, коли вібрація тривала близько 15 секунд”, — ділиться житель Девону.
Коли метеорит впав, було чути також звуки автомобільної сигналізації декількох машин. Наразі космічне тіло не знайдено.
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