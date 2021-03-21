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Над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв в трех графствах

Над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв в трех графствах

Киев  •  УНН

 • 22291 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера в Англии около 15:00 по местному времени пролетел метеорит. Он вызвал громкий взрыв, который слышали жители трех графств Англии: Девона, Дорсета и Сомерсета. После того, как космическое тело упало на землю, раздались автосигнализации. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

Детали:

В субботу над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв, который слышали в трех графствах страны: Девоне, Дорсете и Сомерсете. Звуки, которые прозвучали после падения космического тела очень напугали местных жителей.

Таксист из Джерси снял на видео момент, когда метеорит попадает в Атмосферу и через несколько минут люди в соцсетях начали обсуждать громкий взрыв, не понимая что его могло вызвать. Позже астроном Уилл Гейтер заявил, что вероятно это болидний метеор.

Цитата:

“Сарай, в котором я был, загремел. Это было больше похоже на землетрясение, когда вибрация продолжалась около 15 секунд”, — делится житель Девона.

Когда метеорит упал, было слышно также звуки автомобильной сигнализации нескольких машин. Сейчас космическое тело не найдено.

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