Над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв в трех графствах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера в Англии около 15:00 по местному времени пролетел метеорит. Он вызвал громкий взрыв, который слышали жители трех графств Англии: Девона, Дорсета и Сомерсета. После того, как космическое тело упало на землю, раздались автосигнализации. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.
Детали:
В субботу над Англией пролетел метеорит, вызвавший громкий взрыв, который слышали в трех графствах страны: Девоне, Дорсете и Сомерсете. Звуки, которые прозвучали после падения космического тела очень напугали местных жителей.
Таксист из Джерси снял на видео момент, когда метеорит попадает в Атмосферу и через несколько минут люди в соцсетях начали обсуждать громкий взрыв, не понимая что его могло вызвать. Позже астроном Уилл Гейтер заявил, что вероятно это болидний метеор.
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“Сарай, в котором я был, загремел. Это было больше похоже на землетрясение, когда вибрация продолжалась около 15 секунд”, — делится житель Девона.
Когда метеорит упал, было слышно также звуки автомобильной сигнализации нескольких машин. Сейчас космическое тело не найдено.
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