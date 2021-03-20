На Кубі впав і вибухнув метеорит
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Падіння і вибух космічного тіла стався ввечері в п'ятницю, 19 березня, в районі міста Моа в східній частині Куби. Згідно із свідченнями очевидців на місці події, було помічено червоне та біле світло, а після його зниження стався гучний вибух. Про це пише УНН з посиланням на Cubadebate.
Деталі
Як повідомили у Національній сейсмологічній службі Куби, за всіма ознаками це був метеорит. Також там зазначили, що їхні датчики зафіксували наземний вибух.
"За даними датчиків, це не вибух земного походження, оскільки це була подія з такими характеристиками, наша техніка зафіксувала ударну хвилю", – йдеться у повідомленні служби.
Про руйнування і постраждалих не повідомляється.
Додамо
Вперше за 30 років у Великій Британії знайшли метеорит. Відомо, що небесне тіло впало на поверхню Землі ще 28 лютого, проте об’єкт знайшли нещодавно за допомогою камер, встановлених на вулицях містечка Вінчкомб.