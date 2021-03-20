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21:00 • 28622 просмотра

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На Кубе упал и взорвался метеорит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Падение и взрыв космического тела произошло вечером в пятницу, 19 марта, в районе города Моа в восточной части Кубы. Согласно показаниям очевидцев на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, а после его снижения произошел громкий взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Cubadebate.

Детали

Как сообщили в Национальной сейсмологической службе Кубы, по всем признакам это был метеорит. Также там отметили, что их датчики зафиксировали наземный взрыв.

"По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", - говорится в сообщении службы.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Добавим

Впервые за 30 лет в Великобритании нашли метеорит. Известно, что небесное тело упало на поверхность Земли еще 28 февраля, однако объект нашли недавно с помощью камер, установленных на улицах города Винчкомб.

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