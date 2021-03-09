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Метеорит Вінчкомба: у Великій Британії знайшли метеорит з "життєвими блоками"

Київ • УНН

 • 25949 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вперше за 30 років у Великій Британії знайшли метеорит. Відомо, що небесне тіло впало на поверхню Землі ще 28 лютого, проте об’єкт знайшли нещодавно за допомогою камер, встановлених на вулицях містечка Вінчкомб. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Times.

Деталі

Вночі 28 лютого жителі міста Вінчкомб, у Великій Британії, бачили палаючий шар, що падав з неба. Подію було також зафіксовано на камерах від Fireball (UKFall), встановлених на вулицях містечка. Так, за допомогою технологій, науковці змогли простежити ймовірні ділянки падіння небесного тіла і, згодом, знайшли метеорит.

Наразі об’єкт знаходиться у Музеї природознавства в Лондоні, де таку подію назвали головною для науки Великої Британії.

Цитата

“Це вуглецевий хондрит-метеорит, який ніколи раніше не виявляли у Великобританії, і, як відомо, він містить органічні матеріали та амінокислоти — так звані життєві блоки. На Землі відомо приблизно 65 000 метеоритів. Тільки близько 1200 спостерігали падіння, і з них лише 51 — вуглецеві хондрити. У заяві музею йдеться, що метеорит Вінчкомб, як вважають, датується приблизно 4,5 мільярда років тому, тим часом, коли Земля зародилась”, — сказано на порталі про небесне тіло.

Експерти з Музею, де зберігається об’єкт, разом із дослідники з’ясували, що “метеорит провів більшу частину своєї орбіти між Марсом і Юпітером, перш ніж він врізався в атмосферу Землі”.

Нагадаємо, нещодавно над Австралією також пролетів палаючий об’єкт, який сприйняли за метеорит, проте, як виявилось, це просто космічне сміття від китайської ракети.

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