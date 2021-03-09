Метеорит Винчкомба: в Великобритании нашли метеорит с "жизненными блоками"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Впервые за 30 лет в Великобритании нашли метеорит. Известно, что небесное тело упало на поверхность Земли еще 28 февраля, однако объект нашли недавно с помощью камер, установленных на улицах города Винчкомб. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Times.
Детали
Ночью 28 февраля жители города Винчкомб, в Великобритании, видели горящий шар, падал с неба. Событие было также зафиксировано на камерах от Fireball (UKFall), установленных на улицах города. Так, с помощью технологий, ученые смогли проследить вероятные участки падения небесного тела и, впоследствии, нашли метеорит.
Сейчас объект находится в Музее естествознания в Лондоне, где такое событие назвали главным для науки Великобритании.
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“Это углеродный хондрит-метеорит, который никогда раньше не находили в Великобритании, и, как известно, он содержит органические материалы и аминокислоты — так называемые жизненные блоки. На Земле известно около 65 000 метеоритов. Только около 1 200 наблюдали падение, и из них только 51 — углеродные хондриты. В заявлении музея говорится, что метеорит Винчкомб, как полагают, датируется примерно 4,5 миллиарда лет назад, в то время, когда Земля зародилась”, — говорится на портале о небесное тело.
Эксперты из Музея, где хранится объект, вместе с исследователи выяснили, что “метеорит провел большую часть своей орбиты между Марсом и Юпитером, прежде чем он врезался в атмосферу Земли”.
Напомним, недавно над Австралией также пролетел горящий объект, который приняли за метеорит, однако, как оказалось, это просто космический мусор от китайской ракеты.