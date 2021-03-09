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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56776 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77772 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 111182 просмотра

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3 марта, 11:09 • 146634 просмотра

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Метеорит Винчкомба: в Великобритании нашли метеорит с "жизненными блоками"

Метеорит Винчкомба: в Великобритании нашли метеорит с "жизненными блоками"

Киев  •  УНН

 • 25943 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Впервые за 30 лет в Великобритании нашли метеорит. Известно, что небесное тело упало на поверхность Земли еще 28 февраля, однако объект нашли недавно с помощью камер, установленных на улицах города Винчкомб. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Times.

Детали

Ночью 28 февраля жители города Винчкомб, в Великобритании, видели горящий шар, падал с неба. Событие было также зафиксировано на камерах от Fireball (UKFall), установленных на улицах города. Так, с помощью технологий, ученые смогли проследить вероятные участки падения небесного тела и, впоследствии, нашли метеорит.

Сейчас объект находится в Музее естествознания в Лондоне, где такое событие назвали главным для науки Великобритании.

Цитата

“Это углеродный хондрит-метеорит, который никогда раньше не находили в Великобритании, и, как известно, он содержит органические материалы и аминокислоты — так называемые жизненные блоки. На Земле известно около 65 000 метеоритов. Только около 1 200 наблюдали падение, и из них только 51 — углеродные хондриты. В заявлении музея говорится, что метеорит Винчкомб, как полагают, датируется примерно 4,5 миллиарда лет назад, в то время, когда Земля зародилась”, — говорится на портале о небесное тело.

Эксперты из Музея, где хранится объект, вместе с исследователи выяснили, что “метеорит провел большую часть своей орбиты между Марсом и Юпитером, прежде чем он врезался в атмосферу Земли”.

Напомним, недавно над Австралией также пролетел горящий объект, который приняли за метеорит, однако, как оказалось, это просто космический мусор от китайской ракеты.

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