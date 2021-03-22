В Австралії евакуювали 18 тис. осіб через повені

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За її словами, до полудня понеділка (3:00 за часом Києва) близько 18 тис. чоловік були евакуйовані через повені в штаті Новий Південний Уельс. Найбільш сильно від стихії постраждало північне узбережжя регіону в районі міста Порт-Маккуорі, де за останні шість днів випало майже 900 мм опадів. “15 тис. чоловік були евакуйовані з міст Порт-Маккуорі, Тарі і Кемпсі, і ще 3 тис. осіб — із західних районів Сіднея, що знаходяться в заплавах річок Непін і Хоксбері”, — сказала глава регіонального уряду.

Деталі

На північному узбережжі штату і в північно-західних околицях Сіднея обмежено рух громадського транспорту, припинено роботу поромних переправ. За останні 30 автодоріг повністю закриті для всіх видів транспорту, рух по мостах через річку Хоксбері заборонено. Через повені понад 130 загальноосвітніх шкіл регіону припинили заняття.

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Прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс зазначила, що несприятливі погодні умови — сильні дощі та штормовий вітер, — за прогнозами метеорологів, продовжаться до середи, четверга і влади штату “серйозно стурбовані тим, як буде розвиватися ситуація в регіоні Іллаварра (прибережний регіон, розташований на південь від Сіднея, з населенням понад 300 тис. чоловік — ред.) і на південному узбережжі”.

Доповнення

За словами федерального міністра з надзвичайних ситуацій Девіда Літтлепрауда, повені на сході країни можуть стати причиною евакуації більше ніж 50 тис. осіб. “Ми сподіваємося, що нам не доведеться цього робити. Але потенційний масштаб цієї катастрофи такий, що число евакуйованих може зрости до 54 тис.”, — сказав він в інтерв’ю національному радіо.

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Як розповіли в регіональну службу порятунку, на північному і центральному узбережжі штату, а також в низці передмість Сіднея очікуються відключення води, електрики, газу та зв’язку. “Ми випустили розпорядження про евакуацію для ще 2 тис. чоловік, але, ймовірно, повінь торкнеться більше районів і це число зросте”, — сказала помічник комісара Ніколь Хоган, додавши, що повідомлень про постраждалих в результаті повеней не надходило.