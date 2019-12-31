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В Австралии порядка 4 тыс. человек заблокированы на пляже из-за лесных пожаров

В Австралии порядка 4 тыс. человек заблокированы на пляже из-за лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 16559 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Около 4000 человек заблокированы пламенем на пляже города Маллакута. Также сообщается о гибели 12 человек во время лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от лесных пожаров к морскому берегу. Так, около четырех тысяч человек оказались заблокированными на пляже города Маллакута в штате Виктория", - пишет издание.

Группы беглецов зафиксированы и на других отрезках 200-километрового побережья, прилегающей к пораженной пожарами зоны континента. Местные спасательные службы готовятся в случае необходимости эвакуировать заблокированных людей морем.

Сообщается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется.

В общем пожар уничтожил уже сотни домов в этих штатах, а среди жертв огня - трое пожарных добровольцев.

Напомним, 29 декабря, сообщалось, что десятки тысяч людей в Австралии эвакуируют из-за пожара. Также сообщалось, что власть столкнулась с трудностями при эвакуации людей.

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