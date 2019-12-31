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В Австралії близько 4 тис. людей заблоковані на пляжі через лісові пожежі

В Австралії близько 4 тис. людей заблоковані на пляжі через лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Близько 4000 людей заблоковані полум'ям на пляжі міста Маллакута. Також повідомляється про загибель 12 осіб під час лісових пожеж у Австралії. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Тисячі туристів та місцевих мешканців змушені тікати від лісових пожеж до морського берега. Так, близько чотирьох тисяч людей виявились заблокованими на пляжі міста Маллакута у штаті Вікторія”, — пише видання.

Групи втікачів зафіксовані й на інших відрізках 200-кілометрового узбережжя, що прилягає до ураженої пожежами зони континенту. Місцеві рятувальні служби готуються в разі необхідності евакуювати заблокованих людей морем.

Повідомляється, що температура у зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум’я до них дістанеться.

Загалом пожежа знищила вже сотні будинків у цих штатах, а серед жертв вогню — троє пожежників-добровольців.

Нагадаємо, 29 грудня, повідомлялось, що десятки тисяч людей в Австралії евакуюють через пожежі. Також повідомлялося, що влада зіткнулася з труднощами при евакуації людей.

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