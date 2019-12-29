В Австралії евакуюють десятки тисяч людей через пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Австралії десятки тисяч жителів та відпочивальників евакуюють через погіршення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС News.
“Десяткам тисяч жителів та відпочиваючих в австралійському штаті Вікторія було наказано евакуюватися на тлі погіршення умов бурі”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що в понеділок температура повітря підніметься до 40° C, очікується сильний вітер і надзвичайна небезпека. Тому евакуацію потрібно здійснити не пізніше ранку понеділка.
“В усій Австралії палають понад 100 пожеж. Найбільші тривають поблизу міста Сідней у Новому Південному Уельсі”, — зазначили у повідомленні.
Додається, що в Австралії пожежі стались на площі у 4 млн Га у п’яти штатах від початку вересня. Щонайменше 8 людей загинуло через пожежі.
Нагадаємо, 19 грудня в Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі.