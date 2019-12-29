В Австралии эвакуируют десятки тысяч людей из-за пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Австралии десятки тысяч жителей и отдыхающих эвакуируют из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
"Десятки тысяч жителей и отдыхающих в австралийском штате Виктория было приказано эвакуироваться на фоне ухудшения условий бури", - говорится в сообщении.
Указано, что в понедельник температура воздуха поднимется до 40°C, ожидается сильный ветер и чрезвычайная опасность. Поэтому эвакуацию необходимо осуществить не позднее утра понедельника.
"Во всей Австралии горят более 100 пожаров. Наибольшие продолжаются вблизи города Сидней в Новом Южном Уэльсе", - отметили в сообщении.
Добавляется, что в Австралии пожара произошли на площади в 4 млн га в пяти штатах от начала сентября. По меньшей мере 8 человек погибли из-за пожара.
Напомним, 19 декабря в Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожара.