Пожежі в Австралії: влада зіткнулася з труднощами при евакуації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Австралії евакуація близько 30 тисяч людей із Східного Гіпсленду була визнана ризиковою, адже пожежі перекинулись на основні дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"У понеділок найнебезпечніші пожежі сталися в штаті Вікторія. Близько 30 000 жителів та туристів були закликані покинути популярний курортний регіон - Східний Гіпсленд, але пізніше евакуація була визнана занадто ризиковою, оскільки пожежі перекинулись на основні дороги", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що десятки пожеж відбуваються по всій Австралії, а температура в кожному штаті перевищує 40° С.
Про загрозу виникнення пожеж повідомили в Південній Австралії, Новому Південному Уельсі (NSW) та Тасманії.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, повідомлялось, що десятки тисяч людей в Австралії евакуюють через пожежі.