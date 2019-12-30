Пожары в Австралии: власти столкнулись с трудностями при эвакуации людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Австралии эвакуация около 30 000 людей с Восточного Гипсленда была признана рискованной, ведь пожар перекинулся на основные дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"В понедельник опасные пожары произошли в штате Виктория. Около 30 000 жителей и туристов были призваны покинуть популярный курортный регион - Восточный Гипсленд, но позже эвакуация была признана слишком рискованной, так как пожары перекинулись на основные дороги", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что десятки пожаров происходят по всей Австралии, а температура в каждом штате превышает 40°С.
Об угрозе возникновения пожаров сообщили в Южной Австралии, Новом Южном Уэльсе (NSW) и Тасмании.
Напомним, вчера, 29 декабря, сообщалось, что десятки тысяч людей в Австралии эвакуируют из-за пожара.