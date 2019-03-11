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В авиакатастрофе в Эфиопии погиб польский дипломат – СМИ

В авиакатастрофе в Эфиопии погиб польский дипломат – СМИ

Киев  •  УНН

 • 7650 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Эфиопии погиб работник Посольства Республики Польша в Каире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Министерство иностранных дел Польши проинформировало, что в самолете Эфиопских авиалиний, который разбился, было двое поляков.

Пресс-секретарь МИД в Варшаве Ева Сувара высказалась о том, кем были польские жертвы: "Мы попрощали нашего многолетнего коллегу, погибшего трагической смертью при исполнении служебных обязанностей". Второй жертвой, по словам представительницы Министерства является "несовершеннолетнее лицо с польско-кенийским гражданством".

"Портал tvp.info уточнил, что среди погибших в катастрофе есть работник Посольства Республики Польша в Каире", - говорится в сообщении.

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Напомним, авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.

Как сообщал УНН, на месте катастрофы самолета нашли черный ящик.

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