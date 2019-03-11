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В авіакатастрофі в Ефіопії загинув польський дипломат – ЗМІ

В авіакатастрофі в Ефіопії загинув польський дипломат – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В авіакатастрофі літака Boeing 737 в Ефіопії загинув працівник Посольства Республіки Польща в Каїрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Міністерство закордонних справ Польщі проінформувало, що в літаку Ефіопських авіаліній, який розбився, було двоє поляків.

Речниця МЗС у Варшаві Ева Сувара висловилася про те, ким були польські жертви: "Ми попрощали нашого багаторічного колегу, який загинув трагічною смертю під час виконання службових обов’язків". Другою жертвою, за словами представниці Міністерства, є "неповнолітня особа з польсько-кенійським громадянством".

"Портал tvp.info уточнив, що серед загиблих у катастрофі є працівник Посольства Республіки Польща в Каїрі", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіакатастрофа в Ефіопії: серед загиблих було 22 співробітники ООН

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто знаходилися на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.

Як повідомляв УНН, на місці катастрофи літака знайшли чорний ящик.

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