Авиакатастрофа в Эфиопии: нашли черный ящик самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На месте крушения самолета национальных авиалиний Эфиопии, который разбился вскоре после взлета из аэропорта Аддис Абебы 10 марта, нашли черный ящик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Черный ящик, найденный среди обломков, может помочь разгадать причины авиакатастрофы, унесшей жизни 157 человек на борту и поднявшей вопрос о безопасности самолетов серии Boeing 737 MAX 8.
Как сообщал УНН, одного из пассажиров не пустили на борт перед взлетом. Вследствие такого стечения обстоятельств его заподозрили в причастности к авиакатастрофе.
Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны были прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.
Китай запретил использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.