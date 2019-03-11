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Авіакатастрофа в Ефіопії: знайшли чорний ящик літака

Авіакатастрофа в Ефіопії: знайшли чорний ящик літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На місці катастрофи літака національних авіаліній Ефіопії, який розбився невдовзі після зльоту з аеропорта Аддіс Абеби 10 березня, знайшли чорний ящик. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Чорний ящик, знайдений серед уламків, може допомогти розгадати причини авіакатастрофи, що забрала життя 157 осіб на борту і підняла питання стосовно безпечності літаків серії Boeing 737 MAX 8.

Як повідомляв УНН, одного з пасажирів не пустили на борт перед зльотом. Внаслідок такого збігу обставин його запідозрили у причетності до авіакатастрофи. 

Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту. 

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737

Китай заборонив використання Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях в зв'язку з катастрофою в Ефіопії. 

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