Авіакатастрофа в Ефіопії: серед загиблих було 22 співробітники ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час аварії літака національних авіаліній Ефіопії, який розбився незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс Абеби 10 березня, загинуло 22 співробітники. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіс генсека організації.
"Підтверджуємо загибель 22 співробітників", - повідомили в офісі генсекретаря.
Раніше повідомлялося, що в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 19 співробітників організацій, пов'язаних з ООН.
Нагадаємо, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто знаходилися на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.
Як повідомляв УНН, на місці катастрофи літака знайшли чорний ящик.