Авиакатастрофа в Эфиопии: среди погибших было 22 сотрудника ООН

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113448 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116122 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116824 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146339 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115914 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145027 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130406 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130418 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Авиакатастрофа в Эфиопии: среди погибших было 22 сотрудника ООН

Авиакатастрофа в Эфиопии: среди погибших было 22 сотрудника ООН

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. При крушении самолета национальных авиалиний Эфиопии, который разбился вскоре после взлета из аэропорта Аддис Абебы 10 марта, погибло 22 сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека организации.

"Подтверждаем гибель 22 сотрудников", - сообщили в офисе генсекретаря.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН. 

Напомним, крупная авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.

Как сообщал УНН, на месте крушения самолета нашли черный ящик.

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