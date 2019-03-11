Авиакатастрофа в Эфиопии: среди погибших было 22 сотрудника ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. При крушении самолета национальных авиалиний Эфиопии, который разбился вскоре после взлета из аэропорта Аддис Абебы 10 марта, погибло 22 сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека организации.
"Подтверждаем гибель 22 сотрудников", - сообщили в офисе генсекретаря.
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН.
Напомним, крупная авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.
Как сообщал УНН, на месте крушения самолета нашли черный ящик.