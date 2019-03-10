В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Девятнадцать сотрудников учреждений, связанных с ООН, по предварительным данным, погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Об этом сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ), передает УНН.
"По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.
Ранее представитель ООН заявил, что Организация выясняет лица своих сотрудников, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии.
Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
В МИД сообщили, что среди погибших украинцев не было.