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ООН з'ясовує особи своїх співробітників, які загинули в авіакатастрофі в Ефіопії

ООН з'ясовує особи своїх співробітників, які загинули в авіакатастрофі в Ефіопії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. ООН працює з владою Ефіопії, щоб з'ясувати, хто з працівників всесвітньої організації знаходився на борту літака, що розбився в цій країні літака. Про це повідомив у неділю офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

За словами представника, ООН “знаходиться в контакті з ефіопською владою та тісно взаємодіє з ними для встановлення деталей щодо співробітників ООН, які загинули в цій трагедії”.

“Генеральний секретар (Антоніу Гутерріш) глибоко засмучений трагічною загибеллю людей в сьогоднішній авіакатастрофі поблизу Аддіс-Абеби, — сказав Дюжаррік. — Він висловлює щирі співчуття сім’ям і близьким загиблих, в тому числі штатних співробітників ООН, а також співчуває уряду і народу Ефіопії”.

Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.

Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб українців не було.

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