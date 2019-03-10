ООН з'ясовує особи своїх співробітників, які загинули в авіакатастрофі в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. ООН працює з владою Ефіопії, щоб з'ясувати, хто з працівників всесвітньої організації знаходився на борту літака, що розбився в цій країні літака. Про це повідомив у неділю офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.
За словами представника, ООН “знаходиться в контакті з ефіопською владою та тісно взаємодіє з ними для встановлення деталей щодо співробітників ООН, які загинули в цій трагедії”.
“Генеральний секретар (Антоніу Гутерріш) глибоко засмучений трагічною загибеллю людей в сьогоднішній авіакатастрофі поблизу Аддіс-Абеби, — сказав Дюжаррік. — Він висловлює щирі співчуття сім’ям і близьким загиблих, в тому числі штатних співробітників ООН, а також співчуває уряду і народу Ефіопії”.
Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.
У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб українців не було.