ООН выясняет личности своих сотрудников, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

По словам представителя ООН "находится в контакте с эфиопской властью и тесно взаимодействует с ними для установки деталей в отношении сотрудников ООН, погибших в этой трагедии".

"Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) глубоко опечален трагической гибелью людей в сегодняшней авиакатастрофе вблизи Аддис-Абебы, - сказал Дюжаррик. - Он выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, в том числе штатных сотрудников ООН, а также сочувствует правительству и народу Эфиопии".

Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В МИД сообщили, что среди погибших украинцев не было.