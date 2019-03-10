В авіакатастрофі в Ефіопії загинули 19 співробітників організацій, пов'язаних з ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Дев'ятнадцять співробітників установ, пов'язаних з ООН, за попередніми даними, загинули в авіакатастрофі в Ефіопії, що забрала життя 157 осіб. Про це повідомила в неділю Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ), передає УНН.
"За попередніми даними, 19 представників персоналу організацій, пов'язаних з ООН, загинули", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті організації.
Раніше представник ООН заявив, що Організація з'ясовує особи своїх співробітників, які загинули в авіакатастрофі в Ефіопії.
Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.
У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб українців не було.