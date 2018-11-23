В аварии под Черкассами полностью расплющило BMW, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В результате ДТП в Каменском районе два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.
“22 ноября вблизи села Косари, произошло дорожно — транспортное происшествие с участием двух автомобилей Acura MDX и BMW”, — говорится в сообщении.
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В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля BMW от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время, водитель и пассажир другого автомобиля, получив телесные повреждения, от госпитализации отказались.
Спасатели дежурного караула Каменской пожарно-спасательной части, которые прибыли на место ДТП, во избежание возникновения пожара в автомобиле Acura, отключили аккумуляторную батарею и газовый баллон.
Отметим, что с 14 ноября в Украине наступила метеорологическая зима. После первого снега на дорогах сохраняется гололедица, среднесуточная температура ниже 5 градусов тепла.
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Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. С 8 октября на дорогах работают радары TruCam, с 1 октября действует сезон включенных фар.
В свою очередь Укравтодор сделал предупреждение водителям. Их призвали соблюдать особую бдительность за рулем из-за неблагоприятных погодных условий.