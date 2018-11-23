В аварії під Черкасами повністю розплющило BMW, є жертви

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Кам'янському районі дві особи загинули, ще дві отримали травми. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Черкаській області, передає УНН. 

“22 листопада поблизу села Косарі, сталася дорожньо — транспортна пригода за участю двох автомобілів Acura MDX та BMW”, — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок пригоди водій та пасажир автомобіля BMW від отриманих травм загинули на місці події. Водночас, водій та пасажир іншого автомобіля, зазнавши тілесних ушкоджень, від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники чергового караулу Кам’янської пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце ДТП, задля уникнення виникнення пожежі в автомобілі Acura, відключили акумуляторну батарею та від’єднали газовий балон.

Зазначимо, що з 14 листопада в Україні настала метеорологічна зима. Після першого снігу на дорогах утримується ожеледиця, середньодобова температура є нижчою за 5 градусів тепла. 

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Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. З 8 жовтня на дорогах працюють радари TruCam, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.

У свою чергу Укравтодор зробив попередження водіям. Їх закликали дотримуватися особливої пильності за кермом через несприятливі погодні умови.

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