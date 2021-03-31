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В Ассоциации фермеров Украины считают, что государство и политики равнодушны к проблемам аграрной сферы

В Ассоциации фермеров Украины считают, что государство и политики равнодушны к проблемам аграрной сферы

Киев  •  УНН

 • 28917 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В мире нет аграрных стран без отдельного ведомства, которое внедряет аграрную политику и поддерживает сельское хозяйство. Тогда как в Украине было уничтожено Минагрополитики, а его полноценное восстановление еще не произошло. И все фермеры уже столкнулись с негативными последствиями таких решений власти, рассказал УНН президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.

Цитата:

"Сегодня все развитые аграрные страны, которые имеют хоть какое-то влиятельное место на рынках, имеют Министерства аграрной политики или сельского хозяйства - названия бывают разные. Практически нет в мире стран, которые занимаются сельским хозяйством и не имеют отдельного министерства. А мы - "вундеркинды" - на заре глобальных преобразований уничтожили министерство как инструмент аграрной политики. Несмотря на то, что было очень много проблем к сути и содержанию, но это вовсе не означало, что если заболела голова - надо отрубить тело. (...) Это серьезная беда по всем направлениям, касающаяся продовольствия, сельского развития, сельской и поселенческой сети, всего, что связано с аграрной отраслью Украины", - пояснил Томич.

Детали

По словам эксперта, досадной проблемой на общегосударственном уровне является пренебрежение интересами как фермеров, так и всей аграрной сферы. К тому же тех, кто понимает и знает проблемы аграрной отрасли и способен защищать интересы фермеров при власти сейчас мало.

"Надо спрашивать у тех пассивных депутатов, почему они так делают и не защищают аграрные интересы государства. Созывы, которые сегодня проходят, просто "непревзойденные" за всю новейшую историю Украины. Я вам скажу свою точку зрения: людей, которые профессионально знают и чувствуют последствия, которые несет нам эта беда - отсутствие отдельного министерства - очень мало. Почти всем депутатам безразлично, что мы, фермеры, один на один со своими бедами", - подытожил Томич.

Дополнение

Отметим, что член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко предупреждал о негативных последствиях в аграрной отрасли, к которым приведет ликвидация Минагрополитики, еще до расформирования в 2019 году. На днях парламентарий рассказал, что фермеры уже столкнулись с тяжелыми последствиями уничтожения и инертного восстановления профильного ведомства.

"Мы предупреждали о результате ликвидации такого важного министерства. И, как следствие, на сегодня производство растениеводческой продукции упало на 14%. Объем выращенной и проданной сельскохозяйственной продукции упал на 12%. Инвестиции в сельское хозяйство как внутренние, так и внешние упали на 40%. Фермеры и аграрии откладывают средства на покупку земли, не тратят их на создание новых животноводческих комплексов", - отметил Ивченко.

Справка

В 2019 году Минагрополитики соединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Однако в декабре 2020 года Кабмин утвердил его восстановление. Верховная Рада проголосовала за назначение министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

В начале текущего года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно завершиться до 1 февраля 2021 года, однако ведомство до сих пор полноценно не заработало.

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