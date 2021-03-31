В Асоціації фермерів України вважають, що держава та політики байдужі до проблем аграрної сфери

Цитата:

"Сьогодні всі розвинені аграрні країни, які мають хоч якесь впливове місце на ринках, мають міністерства аграрної політики чи сільського господарства – назви бувають різні. Практично немає у світі країн, які займаються сільським господарством і не мають окремого міністерства. А ми – "вундеркінди" – на зорі глобальних перетворень знищили міністерство як інструмент аграрної політики. Не дивлячись на те, що було надзвичайно багато проблем до суті та змісту, але це зовсім не означало, що якщо захворіла голова – треба відрубати тіло. (…) Це серйозна біда по всіх напрямках, що стосується продовольства, сільського розвитку, сільської і поселенської мережі, всього, що пов'язано з аграрною галуззю України", - пояснив Томич.

Деталі

За словами експерта, прикрою проблемою на загальнодержавному рівні є нехтування інтересами як фермерів, так і всієї аграрної сфери. До того ж тих, хто розуміє і знає проблеми аграрної галузі та здатен захищати інтереси фермерів при владі зараз обмаль.

"Треба питати у тих пасивних депутатів, чому вони так роблять і не захищають аграрні інтереси держави. Скликання, які сьогодні проходять, просто "неперевершені" за всю новітню історію України. Я вам скажу свою точку зору: людей, які професійно знають і відчувають наслідки, які несе нам ця біда – відсутність окремого міністерства – дуже мало. Майже усім депутатам байдуже, що ми, фермери, сам на сам зі своїми бідами", - підсумував Томич.

Доповнення

Відзначимо, що член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко попереджав про негативні наслідки в аграрній галузі, до яких призведе ліквідація Мінагрополітики, ще до його розформування у 2019 році. Днями парламентар розповів, що фермери вже стикнулись з тяжкими наслідками знищення та інертного відновлення профільного відомства.

“Ми попереджали про результат ліквідації такого важливого міністерства. І, як наслідок, на сьогодні виробництво рослинницької продукції впало на 14%. Обсяг вирощеної та проданої сільськогосподарської продукції впав на 12%. Інвестиції в сільське господарство як внутрішні, так і зовнішні впали на 40%. Фермери та аграрії відкладають кошти на купівлю землі, не витрачають їх на створення нових тваринницьких комплексів”, — зазначив Івченко.

Довідка

У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

На початку поточного року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року, однак відомство й досі повноцінно не запрацювало.