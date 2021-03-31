В Асоціації фермерів України вважають, що держава та політики байдужі до проблем аграрної сфери

ukru
21:00 • 16802 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 46864 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 44372 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 91134 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 57424 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93678 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115665 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144452 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184022 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310899 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102326 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100282 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103112 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 98165 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90347 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 55814 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310899 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245281 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338971 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62923 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109780 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110601 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107579 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120988 перегляди
Актуальне
В Асоціації фермерів України вважають, що держава та політики байдужі до проблем аграрної сфери

В Асоціації фермерів України вважають, що держава та політики байдужі до проблем аграрної сфери

Київ • УНН

 • 28923 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У світі немає аграрних країн без окремого відомства, яке впроваджує аграрну політику та підтримує сільське господарство. Тоді як в Україні було знищене Мінагрополітики, а його повноцінне відновлення ще й досі не відбулось. І всі фермери вже стикнулись з негативними наслідками таких рішень влади, розповів УНН президент Асоціації фермерів України Іван Томич. 

Цитата:

"Сьогодні всі розвинені аграрні країни, які мають хоч якесь впливове місце на ринках, мають міністерства аграрної політики чи сільського господарства – назви бувають різні. Практично немає у світі країн, які займаються сільським господарством і не мають окремого міністерства. А ми – "вундеркінди" – на зорі глобальних перетворень знищили міністерство як інструмент аграрної політики. Не дивлячись на те, що було надзвичайно багато проблем до суті та змісту, але це зовсім не означало, що якщо захворіла голова – треба відрубати тіло. (…) Це серйозна біда по всіх напрямках, що стосується продовольства, сільського розвитку, сільської і поселенської мережі, всього, що пов'язано з аграрною галуззю України", - пояснив Томич.

Деталі

За словами експерта, прикрою проблемою на загальнодержавному рівні є нехтування інтересами як фермерів, так і всієї аграрної сфери. До того ж тих, хто розуміє і знає проблеми аграрної галузі та здатен захищати інтереси фермерів при владі зараз обмаль.

"Треба питати у тих пасивних депутатів, чому вони так роблять і не захищають аграрні інтереси держави. Скликання, які сьогодні проходять, просто "неперевершені" за всю новітню історію України. Я вам скажу свою точку зору: людей, які професійно знають і відчувають наслідки, які несе нам ця біда – відсутність окремого міністерства – дуже мало. Майже усім депутатам байдуже, що ми, фермери, сам на сам зі своїми бідами", - підсумував Томич.

Доповнення

Відзначимо, що член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко попереджав про негативні наслідки в аграрній галузі, до яких призведе ліквідація Мінагрополітики, ще до його розформування у 2019 році. Днями парламентар розповів, що фермери вже стикнулись з тяжкими наслідками знищення та інертного відновлення профільного відомства. 

“Ми попереджали про результат ліквідації такого важливого міністерства. І, як наслідок, на сьогодні виробництво рослинницької продукції впало на 14%. Обсяг вирощеної та проданої сільськогосподарської продукції впав на 12%. Інвестиції в сільське господарство як внутрішні, так і зовнішні впали на 40%. Фермери та аграрії відкладають кошти на купівлю землі, не витрачають їх на створення нових тваринницьких комплексів”, — зазначив Івченко.

Довідка

У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

На початку поточного року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року, однак відомство й досі повноцінно не запрацювало.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79