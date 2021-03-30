Івченко розповів про катастрофічні наслідки ліквідації Мінагрополітики в сільському господарстві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко під час виступу з трибуни Верховної Ради розповів про негативні наслідки в аграрній галузі, до яких у 2019 році призвела ліквідація Мінагрополітики. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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“Ми попереджали про результат ліквідації такого важливого міністерства. І, як наслідок, на сьогодні виробництво рослинницької продукції впало на 14%. Обсяг вирощеної та проданої сільськогосподарської продукції впав на 12%. Інвестиції в сільське господарство як внутрішні, так і зовнішні впали на 40%. Фермери та аграрії відкладають кошти на купівлю землі, не витрачають їх на створення нових тваринницьких комплексів”, — зазначив Івченко.
Деталі
За його словами, всі сфери аграрної галузі опинились у вкрай несприятливих умовах внаслідок таких негативних процесів.
“Як наслідок — сьогодні переробні підприємства молочної галузі б’ють на сполох: у нас багато імпортного сухого молока. Борошномели б’ють на сполох, бо вивезли зерно, а не лишили тут, щоб трохи знизити ціни. А ціни на продовольчі продукти? Чи допомогло Мінекономіки нашим аграріям під час посухи? Ні. І вкрай важливо, щоб ми зрозуміли, що ми не завоювали жодного ринку на світовій арені, щоб продавати наші агропродовольчі продукти”, — зауважив Івченко. Також парламентар закликав відмовитись від голосування за законопроект № 2194, який, за його словами, повністю знищить органічне виробництво сільськогосподарської продукції.
“Закон, який ви приймаєте, № 2194, повністю знищить органічне виробництво. І тваринники теж стоять під ризиком”, — підсумував Івченко.
Довідка
Основним положенням законопроекту № 2194 про земельну децентралізацію є передача земель державної власності, які розташовані за межами населених пунктів, територіальним громадам.
Що було раніше
У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.
На початку поточного року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року, однак відомство й досі повноцінно не запрацювало.