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Ивченко рассказал о катастрофических последствиях ликвидации Минагрополитики в сельском хозяйстве

Ивченко рассказал о катастрофических последствиях ликвидации Минагрополитики в сельском хозяйстве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко во время выступления с трибуны Верховной Рады рассказал о негативных последствиях в аграрной отрасли, к которым в 2019 году привела ликвидация Минагрополитики. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы предупреждали о результате ликвидации такого важного министерства. И, как следствие, на сегодня производство растениеводческой продукции упало на 14%. Объем выращенной и проданной сельскохозяйственной продукции упал на 12%. Инвестиции в сельское хозяйство как внутренние, так и внешние упали на 40%. Фермеры и аграрии откладывают средства на покупку земли, не тратят их на создание новых животноводческих комплексов”, — отметил Ивченко.

Детали

По его словам, все сферы аграрной отрасли оказались в крайне неблагоприятных условиях в результате таких негативных процессов.

“Как следствие — сегодня перерабатывающие предприятия молочной отрасли бьют тревогу: у нас много импортного сухого молока. Мукомолы бьют тревогу, потому вывезли зерно, а не оставили здесь, чтобы немного снизить цены. А цены на продовольственные продукты? Помогло Минэкономики нашим аграриям во время засухи? Нет. И крайне важно, чтобы мы поняли, что мы не завоевали ни одного рынка на мировой арене, чтобы продавать наши агропродовольственные продукты”, — отметил Ивченко. Также парламентарий призвал отказаться от голосования за законопроект № 2194, который, по его словам, полностью уничтожит органическое производство сельскохозяйственной продукции.

“Закон, который вы принимаете, № 2194, полностью уничтожит органическое производство. И животноводы тоже стоят под риском”, — подытожил Ивченко.

Справка

Основным положением законопроекта № 2194 о земельной децентрализации является передача земель государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов, территориальным общинам.

Что было раньше

В 2019 году Минагрополитики соединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Однако в декабре 2020 года Кабмин утвердил его восстановление. Верховная Рада проголосовала за назначение министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

В начале текущего года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно завершиться к 1 февраля 2021 года, однако ведомство до сих пор полноценно не заработало.

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