В АПУ надеются, что Рада завтра рассмотрит закон об отсрочке введения энергорынка

"Вчера комитет ТЭК этот законопроект направил уже в парламент и, в принципе, есть шанс, что в четверг в парламенте он будет голосоваться. Если была бы консолидированная позиция всех о необходимости переноса, то в четверг он бы проголосовався", - отметил Герус.

Как пояснил чиновник, поскольку парламентское большинство ориентируется именно на позицию премьер-министра и министра энергетики, которые не видят необходимости откладывать введение энергорынка, результаты голосования могут быть отрицательными.

При этом он уточнил, что в законопроекте речь идет об отсрочке введения энергорынка именно к октябрю текущего года, то есть всего на три месяца, а не на год, что стало следствием "политического решения". Так, по мнению авторов законопроекта, уже в октябре новый парламент будет решать эту проблему кардинально.

"Будет приниматься еще одно решение. Если говорить о полноценной готовности, то надо 9 месяцев-год времени с помесячным планом, что, как и кем должно быть сделано", - добавил Герус.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует внеочередное созыва Совета финансовой стабильности из-за рисков запуска рынка электроэнергии.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.