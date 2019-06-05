В АПУ сподіваються, що Рада завтра розгляне закон про відтермінування введення енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Верховна Рада може розглянути законопроект про відтермінування введення енергоринку на засіданні завтра, 6 червня. Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус журналістам перед початком засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Вчора комітет ПЕК цей законопроект скерував вже до парламенту і, в принципі, є шанс, що в четвер у парламенті він буде голосуватись. Якщо була б консолідована позиція всіх щодо необхідності перенесення, то в четвер він би проголосувався", - зазначив Герус.
Як пояснив чиновник, оскільки парламентська більшість орієнтується саме на позицію прем’єр-міністра і міністра енергетики, які не бачать необхідності відтерміновувати введення енергоринку, результати голосування можуть бути негативними.
При цьому він уточнив, що у законопроекті йдеться про відтермінування введення енергоринку саме до жовтня поточного року, тобто лише на три місяці, а не на рік, що стало наслідком "політичного рішення". Так, на думку авторів законопроекту, вже в жовтні новий парламент буде вирішувати цю проблему кардинально.
"Буде прийматися ще одне рішення. Якщо говорити про повноцінну готовність, то треба 9 місяців-рік часу з помісячним планом, що, як і ким має бути зроблено", - додав Герус.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку ініціює позачергове скликання Ради фінансової стабільності через ризики запуску ринку електроенергії.
Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня.