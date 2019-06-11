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В АП рассказали, когда будет проведен аудит НАБУ, САП, НАПК и АРМА

Киев • УНН

 • 10556 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Администрации Президенты заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА. Проведение такого аудита станет возможным только после избрания нового правительства и парламента. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

В АП рассказали, когда будет проведен аудит НАБУ, САП, НАПК и АРМА

"Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будет назначено трех аудиторов Национального антикоррупционного бюро. Для нас это принципиально важно, и мы хотели бы сделать аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА. Для того, чтобы это сделать , нужен новый состав, новое правительство, потому что парламент назначает одного из аудиторов НАБУ, правительство назначает другого ", - сказал Рябошапко.

"Поэтому я думаю, что в течение ближайших двух месяцев будет сформировано правительство, новый парламент, будут новые аудиторы и будет начат этот процесс", - добавил он.

Как сообщал УНН, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня заявил, оккупированных территориях необходимо провести международный аудит, в частности, тех предприятий, которые находились на этой территории до войны.

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