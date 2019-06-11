В АП розповіли, коли буде проведено аудит НАБУ, САП, НАЗК і АРМА

"Аудит НАБУ може бути проведений тільки тоді, коли буде призначено трьох аудиторів Національного антикорупційного бюро. Для нас це принципово важливо, і ми хотіли б зробити аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА. Для того, щоб це зробити, потрібен новий склад парламенту, новий уряд, тому що парламент призначає одного з аудиторів НАБУ, уряд призначає іншого", - сказав Рябошапко.

"Тому я думаю, що протягом найближчих двох місяців буде сформовано уряд, новий парламент, будуть нові аудитори і буде започатковано цей процесс", - додав він.



Як повідомляв УНН, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня заявив, окупованих територіях необхідно провести міжнародний аудит, зокрема, щодо тих підприємств, які знаходились на цій території до війни.