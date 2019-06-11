В АП розповіли, коли буде проведено аудит НАБУ, САП, НАЗК і АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Адміністрації Президенти заявили про бажання провести аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА. Проведення такого аудиту стане можливим лише після обрання нового уряду і парламенту. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Аудит НАБУ може бути проведений тільки тоді, коли буде призначено трьох аудиторів Національного антикорупційного бюро. Для нас це принципово важливо, і ми хотіли б зробити аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА. Для того, щоб це зробити, потрібен новий склад парламенту, новий уряд, тому що парламент призначає одного з аудиторів НАБУ, уряд призначає іншого", - сказав Рябошапко.
"Тому я думаю, що протягом найближчих двох місяців буде сформовано уряд, новий парламент, будуть нові аудитори і буде започатковано цей процесс", - додав він.
Як повідомляв УНН, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня заявив, окупованих територіях необхідно провести міжнародний аудит, зокрема, щодо тих підприємств, які знаходились на цій території до війни.