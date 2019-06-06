На Донбасі необхідно провести міжнародний аудит - Кучма

КИЇВ. 6 червня. УНН. На окупованих територіях необхідно провести міжнародний аудит, зокрема, щодо тих підприємств, які знаходились на цій території до війни. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня, передає кореспондент УНН.