На Донбасі необхідно провести міжнародний аудит - Кучма
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На окупованих територіях необхідно провести міжнародний аудит, зокрема, щодо тих підприємств, які знаходились на цій території до війни. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня, передає кореспондент УНН.
На питання про те, чи будуть повернуті підприємства на окупованих територіях, він заявив "Обов’язково".
"У деяких бізнесменів нема бажання забирати їх, бо вони доведені до такого стану… Це спочатку треба починати – робочий клас, і керівництво, звідкіля його брати? Звідти всі повтікали…. Вони скажуть – забирайте, будь ласка. І що з цим робити? Ми по картинкам з вами бачимо, в якому стані знаходится багато великих підприємств. Жах", - сказав Кучма.
На його думку, в окупованій частині України необхідно провести міжнародний аудит.
"Не просто вони скажуть "забирай". А як вони заберуть? Механізми, питання безпеки? Тут одні питання, одні проблеми. Тому повинен бути проведений міжнародний аудит, а потім вже зроблені остаточні рішення", - сказав він.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що у червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу.