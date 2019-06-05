У червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу - президент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу. Про це під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
"З великим бізнесом ми плануємо зустрітись у червні. Ми будемо говорити про розбудову Донбасу. Тому що у нас є план. Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, бо ми всі розуміємо, що Донбас обов‘язково повернеться і хтось цим повинен займатись", - заявив він.
Як повідомляв УНН, в очікуванні обмежувальних заходів український бізнес має шукати шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.
Нагадаємо, прибутки великих та середніх підприємств в Україні за перші три місяці поточного року знизились на 7% у порівнянні з відповідним показником минулого року.