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У червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу - президент

У червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу - президент

Київ • УНН

 • 10043 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У червні відбудеться зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу. Про це під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

"З великим бізнесом ми плануємо зустрітись у червні. Ми будемо говорити про розбудову Донбасу. Тому що у нас є план. Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, бо ми всі розуміємо, що Донбас обов‘язково повернеться і хтось цим повинен займатись", - заявив він.

Як повідомляв УНН, в очікуванні обмежувальних заходів український бізнес має шукати шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Нагадаємо, прибутки великих та середніх підприємств в Україні за перші три місяці поточного року знизились на 7% у порівнянні з відповідним показником минулого року.

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