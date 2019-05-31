Український бізнес має диверсифікувати постачання енергоресурсів – Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В очікуванні обмежувальних заходів український бізнес має шукати шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Це залежить від різних категорій, наприклад, дизель – це близько 40%, тобто це суттєва частка, і в очікуванні обмежувальних заходів бізнес мав би думати, як диверсифікувати постачання, і це насправді відбувається. Все-таки, можливі варіанти, що просто буде зміна постачальника, не буде реального обмеження. Як країна, ми маємо бути до цього готовими", - відповів Данилюк на питання, яку частку займають імпортовані з Російської Федерації енергоресурси.
Данилюк додав, що варіанти диверсифікації існують, однак деякі з них можуть зайняти час, а деякі - призвести до зростання цін на цей ресурс.
Нагадаємо, більшість членів РНБО проти запуску енергоринку в липні.